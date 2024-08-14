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Посол Келин усомнился в весомости слов Зеленского о переговорах с РФ

Посол Келин: Украина не подтвердила весомость слов Зеленского о переговорах с РФ

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Ronald Zak/AP

К заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит относиться серьезно, поскольку Киев никак не показал подтверждение весомости этих слов. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин.

6 августа Зеленский написал на своей странице в X, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. До этого, в июле, он не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны.

Келин напомнил, что статус Зеленского сомнителен, поскольку его президентские полномочия завершились в мае этого года, с тех пор на Украине так и не провели выборы.

По словам дипломата, в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией не пользуется популярностью.

Ранее Зеленского обвинили в создании «концлагеря» на Украине.

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