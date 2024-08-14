Посол Келин назвал цель призывов властей Британии готовиться к войне с Россией

Великобритания своими заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией пытается выбить побольше денег на свои вооруженные силы, нуждающиеся в серьезном обновлении. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин.

В июле начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявлял, что государствам Запада следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности. По его словам, опасность якобы может исходить от России, Китая, Ирана и КНДР.

По мнению Келина, британским властям еще предстоит объяснить населению, которому и так нелегко живется от дороговизны жизни, почему их налоги пойдут на вооружение. В частности, заявленная властями несколько лет назад программа строительства 40 новых больниц по всей Великобритании будет приостановлена, обратил внимание посол.

Дипломат заявил, что тема якобы угрозы со стороны России уже многие годы используется официальным Лондоном в самых разных целях, в том числе для оправдания собственных просчетов в разных сферах.

Кроме того, считает Келин, королевство рассчитывает с помощью таких заявлений подтолкнуть международных партнеров, в первую очередь по Североатлантическому альянсу, к повышению оборонных расходов.

Ранее сербский премьер заявил, что Европа скатывается к конфликту с Россией.