Открытие Олимпийских игр в Париже ознаменовало наступление фазы столкновения цивилизаций. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Опасаюсь, что мы дошли до фазы столкновения цивилизаций, взаимоисключающих взглядов на мир», — сказал он, комментируя церемонию открытия Игр.

Вулин отметил приближение конфликта цивилизаций, в котором на одной стороне находятся традиционные ценности — Бог, нация, семья, а на другой — мир без Бога, без нации, без семьи, но с концепцией ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), где все являются «частью одного глобального государства потребителей».

До этого церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже вызвала неоднозначную реакцию зрителей из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа. В постановке также участвовали женщина с бородой и почти обнаженный мужчина, полностью выкрашенный в голубой цвет. Организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля они принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее Захарова заявила, что Запад культивирует извращения в спорте.