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Экс-дипломат Японии призвал Токио убедить США в необходимости переговоров по Украине

Экс-дипломат Того: Япония должна убедить США посадить Киев за стол переговоров

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Kevin Lamarque/Reuters

Япония как союзник должна убедить США в необходимости дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.

«Единственное, что еще может сделать Япония, это обратиться к Байдену и Зеленскому и сказать о переговорах... Убедить Зеленского может Байден. Япония должна сказать Байдену как союзник, что пора сделать первый шаг», — сказал экс-дипломат.

По его словам, Россия уже сделала свой шаг на пути к окончанию конфликта, согласившись на переговоры. Киеву нужно сделать то же самое, чтобы сохранить целостность Украины, иначе в случае продолжения противостояния «случится худшее», считает Того.

Мирные переговоры нужны и самому Вашингтону, поскольку развал Украины будет «крупнейшим кризисом для США», подчеркнул собеседник агентства.

Если бы Токио сумел убедить Вашингтон посадить Киев за стол переговоров, то это привело бы к восстановлению российско-японских отношений, отметил Того. При этом он выразил сомнение, что нынешнему руководству Японии это по силам.

Ранее Того раскрыл роль Байдена в «майдане» на Украине.

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