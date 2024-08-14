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Стало известно о роли Байдена в майдане на Украине

Экс-дипломат Японии: Байден и Нуланд сыграли активную роль за кулисами майдана

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Carlos Osorio/AP

Американский политик Джо Байден активно действовал за кулисами украинского «евромайдана» в качестве вице-президента США, а всего через год после его избрания президентом начался вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.

«В «революции на майдане» огромна роль Байдена и (тогдашнего официального представителя Госдепа США) Виктории Нуланд. Байден сам об этом пишет», — сообщил бывший дипломат.

По его словам, за кулисами майдана Байден «разбивал часть украинских политиков» и подстегивал народ к революции.

Поэтому неудивительно, что уже через год после начала президентства Байдена на Украине вспыхнул конфликт, отметил Того.

Он подчеркнул, что Байден всегда считал врагом президента РФ Владимира Путина, о противостоянии с которым сам признавался в своей книге.

В апреле американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине начали еще в 2014 году нынешние глава Госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и Джо Байден.

Ранее Володин назвал цели Байдена в украинском конфликте.

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