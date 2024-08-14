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Власти Сербии назвали атмосферу в Европе предвоенной

Премьер Сербии: настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только тогда распространялась сербофобия, а теперь — русофобия. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой», — сказал он.

По его словам, перед каждой мировой войной появляется определенная фобия. Перед Первой мировой «это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия».

Он отметил, что сейчас разрешены «любое зло» и «любая ложь» по отношению к русским.

26 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о бессмысленности попыток донести точку зрения России до западных стран, поскольку там сейчас господствует атмосфера слепой ненависти к РФ.

30 июля профессор МГИМО, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что на Западе сформировался серьезный компонент политики — «антирусский нацизм». По его словам, это особая форма нацизма и это не неонацизм. Мурадов уверен, что впервые это мировоззрение сформировалось в странах Балтии, позднее появилось в европейских странах.

Ранее Песков заявил, что рано или поздно слепая ненависть к России на Западе пройдет.

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