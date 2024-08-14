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Российский дипломат назвал СБ ООН заложником позиции США по Газе

Полянский: СБ ООН стал заложником позиции США в вопросе прекращения огня в Газе

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AP

Совет Безопасности (СБ) ООН все больше похож на пассивного наблюдателя и заложника позиции США в вопросе прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил на заседании Совбеза первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Из-за того, что США потворствуют Израилю, СБ ООН до сих пор не выработал «внятную реакцию» на обострение ситуации на Ближнем Востоке, отметил Полянский. По его словам, Совбез напоминает бессильного наблюдателя, который может лишь констатировать дальнейшую эскалацию ближневосточного кризиса и выражать озабоченность по этому поводу.

«14 членов Совета Безопасности оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал он.

Дипломат призвал Совбез не идти на поводу у США, которые защищают интересы Израиля и подсчитывают прибыль от поставок вооружения в горячие точки по всему миру, а посетить зону палестино-израильского конфликта, чтобы узнать «на земле», а не из докладов о реальной ситуации в Газе, и выработать меры по ее деэскалации.

Ранее в постпредстве РФ раскрыли, кто мешает ООН потребовать прекращения огня на Ближнем Востоке.

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