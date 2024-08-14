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Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации

Журналист Axios раскрыл информацию о переносе визита Блинкена на Ближний Восток

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Chalinee Thirasupa/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить свою поездку на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации в регионе. Об этом сообщил политический корреспондент американского портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Госсекретарь Блинкен перенес свою поездку на Ближний Восток и не отправится в регион сегодня вечером (13 августа), как планировалось, из-за неопределенности ситуации», — отметил журналист, ссылаясь на источники.

Блинкен также призвал Иран и Израиль не усугублять конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что США донесли эту позицию до обеих стран.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон продолжит защищать Израиль от атак террористических группировок и их спонсоров. Однако в регионе должны понимать, что дальнейшие нападения могут привести к серьезным последствиям.

31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Это событие вызвало осуждение со стороны властей Палестины, Ирана, России и Турции. ХАМАС и Иран возложили ответственность за это на Израиль, а в МИД Ирана заявили, что Тель-Авив пересек «красную черту», что дает Тегерану право на ответные меры.

По информации CNN, США обратились к Ирану с просьбой не мстить за произошедшее.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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