Европейский союз разоряет Францию покупкой американской военной техники для Польши. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский оппозиционный политик Флориан Филиппо.

Комментируя подписанный Варшавой крупный контракт о приобретении американских вертолетов AH-64E Apache, Филиппо сказал, что Польша только что купила 96 вертолетов на французские деньги.

Он подчеркнул, что Польша является чистым бенефициаром бюджета Евросоюза, в то время как Франция выступает его крупным донором.

Филиппо заявил об огромном ущербе Парижа от подобных сделок с американской техникой и отметил, что они разоряют Францию.

До этого сообщалось, что Польша и США подписали контракт на поставку в распоряжение польской армии 96 ударных вертолетов Apache AH-64E, военная техника будет отправлена в Польшу в 2028 году. Соединенные Штаты также предоставят Польше пакет услуг по логистике и обучению личного состава польской армии управлению вертолетами, поставку боеприпасов и запасных частей для этой военной техники.

Ранее Польша подписала контракт с США на производство 48 установок ЗРК Patriot.