В Киев прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибыл в Киев. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) дипломата.

По ее словам, присутствие помощника госсекретаря США в Киеве является сильным сигналом о том, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что спецпредставитель по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прекратила свою работу на посту.

Он подчеркнул, что позиция Прицкер была ограничена сроком в один год, но начатая ей работа будет продолжена. Блинкен добавил, что пост спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины займет заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма.

Госсекретарь добавил, что Прицкер работала над созданием совместных предприятий военно-промышленного комплекса США и Украины, а также занималась поддержкой реформ и выступала за увеличение экономической помощи украинской стороне.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.