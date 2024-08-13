Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия начала международные консультации из-за украинских дронов в своем небе

Рыбаков: Белоруссия проведет консультации по инциденту с украинскими БПЛА

close
100%
UN

Белоруссия проведет консультации с союзниками и международными организациями в связи с инцидентом с украинскими дронами, сбитыми в воздушном пространстве республики. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, сообщает ТАСС.

По словам Рыбакова, министерство иностранных дел Белоруссии «уже начало доводить информацию об этом инциденте до ООН и ОБСЕ». Кроме того, Белоруссия проводит консультации с союзниками и партнерами по линии международных структур.

Заявление прозвучало на неформальном заседании Совета Безопасности ООН на тему «преступлений ВСУ и националистических батальонов».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам Лукашенко, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко заявил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины.

11 августа МИД Белоруссии не исключил разрыва дипотношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Украина сочла неуместным реагировать на опасения Белоруссии по поводу БПЛА.

Ранее секретари Совбезов России и Белоруссии обсудили украинский конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами