Белоруссия начала международные консультации из-за украинских дронов в своем небе

Белоруссия проведет консультации с союзниками и международными организациями в связи с инцидентом с украинскими дронами, сбитыми в воздушном пространстве республики. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, сообщает ТАСС.

По словам Рыбакова, министерство иностранных дел Белоруссии «уже начало доводить информацию об этом инциденте до ООН и ОБСЕ». Кроме того, Белоруссия проводит консультации с союзниками и партнерами по линии международных структур.

Заявление прозвучало на неформальном заседании Совета Безопасности ООН на тему «преступлений ВСУ и националистических батальонов».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам Лукашенко, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко заявил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины.

11 августа МИД Белоруссии не исключил разрыва дипотношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Украина сочла неуместным реагировать на опасения Белоруссии по поводу БПЛА.

Ранее секретари Совбезов России и Белоруссии обсудили украинский конфликт.