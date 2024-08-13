Президент Финляндии заявил о праве Украины атаковать Россию

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина имеет полное право защищать свои территории, нападая на Курскую область. Об этом пишет издание Yle.

Стубб заявил, что Украина может атаковать Курскую область, в то время как Россия «оккупировала почти 20 процентов украинской территории».

Стубб с женой находятся с двухдневным визитом на Аландских островах. Это его первый визит на острова в качестве президента.

До этого финский лидер заявил, что Запад ничего не может сделать для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, у председателя КНР Си Цзиньпина есть ключи к мирному разрешению украинского конфликта, но западные страны, в том числе США, не в состоянии положить этому конец. Политик считает, единственное, что могут сделать западные страны, — поставлять Киеву оружие.

Ранее Финляндия призвала провести новую конференцию по Украине.