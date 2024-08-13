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В Эстонии пакет молока с необычным дизайном спровоцировал политический скандал

Эстонского евродепутата Тоом раскритиковали за пост с пакетом молока цвета хаки

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Николай Хижняк/РИА Новости

Евродепутат и член Центристской партии Яну Тоом опубликовала в соцсети фотографию коробки молока, раскрашенного в камуфляжные цвета, это привело к политическому скандалу. Об этом пишет BALTNEWS.

«Патриотический маркетинг в Эстонии взял новую высоту! Молоко «Здравствуйте, резервисты» в камуфляжной упаковке! Дайте два!» — написала она.

После этого поста на нее обрушился шквал критики, в том числе и со стороны других эстонских политиков. Один из них, Танель Кийк заявил, что перед Центристской партией однажды встанет выбор — избавиться от Тоом или от последних проэстонских избирателей.

Позже Тоом удалила пост и объяснила это тем, что не хочет устраивать скандал и ругань на ровном месте.

15 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Несмотря на это, ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Таллина не стоит, заявил доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее Эстония усилила контроль на границе с Россией.

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