Уровень недовольства нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским стремительно растет среди политических элит США, поэтому Вашингтону нужна более управляемая и популярная фигура в Киеве. Такое мнение в беседе с Life высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Соединенные Штаты могут заменить Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.

«Насильственная мобилизация, вылившаяся в отлов людей на улицах городов, сплошная коррупция, разнонаправленность действий, отмена выборов — все это лишь явные причины, почему Зеленский уже не только нелегитимный лидер, но и вообще не лидер ни для кого», — отметил эксперт.

Он добавил, что Аваков в данном контексте более выгоден США. Кроме того, Россия не станет вести переговоры с нелегитимным президентом.

13 августа СВР сообщила, что американская элита активно ищет замену Зеленскому.

Уточняется, что нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей фигуры, по данным службы, рассматривается Аваков. В СВР также отметили, что новый президент страны может быть более готов к переговорам с Россией.

Ранее политолог объяснил, почему замена Зеленского на Авакова не устроит Россию.