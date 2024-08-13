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Постпредство России: Украина не заслуживает ничего, кроме поражения

Постпредство РФ: Украина не заслуживает ничего, кроме безусловной капитуляции

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Global Look Press

Украина атакой на Курскую область продемонстрировала свое истинное лицо, поэтому она не заслуживает ничего кроме поражения и капитуляции. Об этом в ходе неформального заседания Совета Безопасности по «формуле Аррии» на тему «преступлений Вооруженных сил Украины и нацбатальонов» заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Те, кто надеялся, что эта варварская атака посеет раздор среди россиян и напугает их, совершает фатальную ошибку. Это преступление сплотило наше общество и показало истинное лицо врага, который не заслуживает ничего, кроме поражения и безусловной капитуляции», — сказал он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии рассказали о последствиях атаки на Курскую область для ВСУ.

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