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Украина откроет дополнительный КПП на границе с Польшей

Дополнительный КПП откроет Украина на границе с Польшей ради «добрососедства»

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Czarek Sokolowski/AP

Дополнительный контрольно-пропускной пункт (КПП) откроет Украина на границе с Польшей во Львовской области в рамках проведения Европейских дней добрососедства. Об этом сообщает Львовский областной совет в Telegram-канале.

Уточняется, что пункт пропуска «Корчмин-Стаевка» проработает 16-17 августа с 09.00 до 20.00 часов.

До этого Словакия начала на границе с Украиной акцию по борьбе с нелегальной миграцией.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пояснил, что в рамках акции усилят патрулирование и мониторинг границы. Для этого дополнительно привлекли порядка 400 правоохранителей и 200 единиц техники. При этом одновременно с потоком мигрантов растет и число контрабандистов, которые пытаются провезти в Словакию наркотики и оружие.

Ранее Словакия пригрозила Украине ответом из-за ситуации с нефтью.

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