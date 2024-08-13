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Польша и США подписали контракт на поставку 96 ударных вертолетов Apache

МО Польши: Варшава получит от США 96 ударных вертолетов Apache

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша и США подписали контракт на поставку в распоряжение польской армии 96 ударных вертолетов Apache AH-64E, военная техника будет отправлена в Польшу в 2028 году. Об этом сообщается на странице в соцсети X (бывшая Twitter) оборонного ведомства Польши.

«Заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache для польской армии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также Соединенные Штаты предоставят Польше пакет услуг по логистике и обучению личного состава польской армии управлению вертолетами, поставку боеприпасов и запасных частей для этой военной техники.

По словам Косиняк-Камыша, Польша начнет получать вертолеты в 2028 году. Стоимость контракта составила $10 млрд.

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, упомянутые вертолеты призваны заменить устаревшие вертолеты Ми-24, не имеющие высокоточных боеприпасов. Машины поступят в первую очередь на 56-ю авиабазу в Иновроцлаве, где дислоцируется 1-я авиационная бригада Сухопутных войск.

До этого Польша подписала контракт с США о производстве 48 установок ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что США поставят Польше несколько сотен ракет класса «воздух — воздух».

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