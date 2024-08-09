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США поставят Польше несколько сотен ракет класса «воздух — воздух»

Польша подписала с США контракт на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C

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Artur Widak/Global Look Press

Польское агентство по  вооружениям (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) подписало с  правительством США контракт на  поставку нескольких сотен ракет класса «воздух  — воздух» AIM-120C. Об этом агентство сообщило в социальной сети X.

«Агентство по  вооружениям подписало сегодня (9  августа.  — «Газета.Ru») контракт с  правительством США на  поставку нескольких сотен ракет AIM-120C AMRAAM»,  — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость контракта составит порядка $850  млн.

В мае глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша подписала контракт с США на поставки высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER).

В конце марта конгресс США одобрил продажу Варшаве авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X.

Ранее сообщалось, что в Польше начнут производить пусковые установки для ЗРК Patriot.

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