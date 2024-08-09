Польское агентство по вооружениям (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) подписало с правительством США контракт на поставку нескольких сотен ракет класса «воздух — воздух» AIM-120C. Об этом агентство сообщило в социальной сети X.

«Агентство по вооружениям подписало сегодня (9 августа. — «Газета.Ru») контракт с правительством США на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C AMRAAM», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость контракта составит порядка $850 млн.

В мае глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша подписала контракт с США на поставки высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER).

В конце марта конгресс США одобрил продажу Варшаве авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X.

Ранее сообщалось, что в Польше начнут производить пусковые установки для ЗРК Patriot.