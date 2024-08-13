Названы задачи Управления по вопросам национальной морской политики

Управление по вопросам национальной морской политики при президенте России займется вопросами укрепления обороны и рядом других задач. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Общее руководство Управлением будет возложено на помощника президента РФ Николая Патрушева. При этом непосредственно управлять структурой будет Сергей Вахруков.

В задачи Управления войдут защита прав на освоение природных ресурсов континентального шельфа России, вопросы безопасности мореплавания и инфраструктуры портов, а также судостроения и использования океанических ресурсов.

Помимо этого, структура будет заниматься аналитикой по международной политике, военной ситуации и деятельности РФ в Арктике. Итогом такой работы станут предложения по участию страны в деятельности различных организаций, которые занимаются правовым урегулированием обстановки в морях.

До этого Патрушев заявил о решении создать Морскую коллегию России. В ее составе будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Ранее Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане.