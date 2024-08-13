Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков как потенциальная замена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может в перспективе стать главой государства, он является ставленником Соединенных Штатов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Эта фигура также являлась ставленником США, его противопоставляли Порошенко в свое время. И он как замена Зеленского вполне возможен», — подчеркнул депутат.

По оценке Чепы, если США выскажут согласие идти на переговоры по урегулированию конфликта, то делать они будут это не с Зеленским.

До этого участник движения «Другая Украина», экс-народный депутат Спиридон Килинкаров заявил, что если Аваков займет пост украинского президента, то США смогут решить конфликт с Россией политико-дипломатическим путем.

Килинкаров добавил, что Вашингтон считает Авакова наиболее удачным кандидатом для урегулирования конфликта. По его словам, при смене власти на Украине активизируется серьезный политический процесс. При таком исходе событий экс-глава МВД сможет подавлять подобные процессы, что положительно скажется на реализации плана США, отметил экс-депутат.

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