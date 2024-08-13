Заявление Службы внешней разведки РФ о потенциальной замене украинского лидера Владимира Зеленского подтверждает тот факт, что страна находится под внешнем управлением. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Информация СВР — еще одно подтверждение факта внешнего управления на Украине», — подчеркнул он.

Слуцкий напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что в настоящий момент с Украиной разговаривать не о чем.

Вместе с тем, как предположил лидер ЛДПР, США не могут игнорировать, что «Зеленский утратил не только легитимность, но и адекватность».

До этого Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита активно ищет замену Зеленскому.

В декабре 2023 года глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что на замену Зеленскому рассматриваются бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Эти фигуры якобы обсуждались в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре 2023 года встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Ранее в СВР РФ назвали Зеленского угрозой для других стран.