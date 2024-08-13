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Нехаммер ужесточит борьбу с терроризмом в Австрии

Австрийский канцлер Нехаммер потребовал усилить борьбу с терроризмом

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РИА Новости

В Австрии необходимо усилить борьбу с международным терроризмом. Об этом заявил федеральный канцлер страны Карл Нехаммер, передает газета Kronen Zeitung.

Уточняется, что заявления прозвучали на фоне отмены в стране гастролей американской певицы Тейлор Свифт из-за угроз исламистов устроить террористический акт на концерте. Свифт планировала дать в Вене три концерта с 8 по 10 августа, на них были проданы 190 тысяч билетов.

Австрийская народная партия (АНП), в которую входит Нехаммер, предлагает новые меры по борьбе с терроризмом — в частности, спецслужбам Австрии предлагается разрешить мониторинг мессенджеров и ужесточить закон об ассоциациях и собраниях для борьбы с «политическим исламом».

До этого у подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Австрии нашли взрывчатку и оружие.

По словам австрийского федерального канцлера Карла Нехаммера, полиция раскрывает связи подозреваемых с другими исламистами.

Ранее сообщалось, что мужчину, угрожавшего Тейлор Свифт, отправили за решетку до конца ее шоу в Германии.

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