Нехаммер ужесточит борьбу с терроризмом в Австрии

В Австрии необходимо усилить борьбу с международным терроризмом. Об этом заявил федеральный канцлер страны Карл Нехаммер, передает газета Kronen Zeitung.

Уточняется, что заявления прозвучали на фоне отмены в стране гастролей американской певицы Тейлор Свифт из-за угроз исламистов устроить террористический акт на концерте. Свифт планировала дать в Вене три концерта с 8 по 10 августа, на них были проданы 190 тысяч билетов.

Австрийская народная партия (АНП), в которую входит Нехаммер, предлагает новые меры по борьбе с терроризмом — в частности, спецслужбам Австрии предлагается разрешить мониторинг мессенджеров и ужесточить закон об ассоциациях и собраниях для борьбы с «политическим исламом».

До этого у подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Австрии нашли взрывчатку и оружие.

По словам австрийского федерального канцлера Карла Нехаммера, полиция раскрывает связи подозреваемых с другими исламистами.

Ранее сообщалось, что мужчину, угрожавшего Тейлор Свифт, отправили за решетку до конца ее шоу в Германии.