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Политолог: замена Зеленского на Авакова не устроит Россию

Политолог Скачко: Аваков управляем спецслужбами США и Великобритании

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США могут заменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на экс-главу МВД страны Арсена Авакова. Такая перестановка, по мнению эксперта, не устроит Россию.

«Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», — отметил Скачко.

Политолог обратил внимание, что сигналы о том, что Запад подбирает замену Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Однако нынешний президент Украины пока сохраняет свои позиции, поскольку США нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив, происходящий в стране, заключил он.

13 августа СВР сообщила, что американская элита активно ищет замену Зеленскому.

Уточняется, что нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей фигуры, по данным службы, рассматривается Аваков. В СВР также отметили, что новый президент страны может быть более готов к переговорам с Россией.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркивал, что как только Запад решит, что время Зеленского истекло, его сразу заменят на другую персону.

Ранее СВР назвала Украину черной дырой Европы.

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