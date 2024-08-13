В Совфеде объяснили, почему Харрис не дала ни одного интервью

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократической партии Камала Харрис не дает интервью, поскольку экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама «запретил» ей «говорить глупости». Такое предположение сделал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Харрис уже «четыре недели молчит», не дав ни одного интервью после известия о том, что она станет кандидатом на пост президента США от демократов вместо отказавшегося участвовать в президентской гонке главы государства Джо Байдена.

«Видимо, Обама ей строго-настрого запретил говорить ее обычные глупости», — подчеркнул он.

До этого американский предприниматель Илон Маск предложил взять интервью у Харрис.

Ранее Маск заявил, что его интервью с Трампом набрало миллиард просмотров.