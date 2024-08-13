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Маск заявил, что его интервью с Трампом набрало миллиард просмотров

Маск: интервью Трампа и его обсуждения в X собрали около миллиарда просмотров

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Бизнесмен Илон Маск заявил в своем аккаунте в X, что интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа и его последующие обсуждения в социальной сети X собрали около миллиарда просмотров.

«Совокупные просмотры интервью с Дональдом Трампом и последующие обсуждения другими аккаунтами сейчас составляют около 1 миллиарда», — написал он.

4 августа Маск согласился с тем, что Трамп является более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его соперница Камала Харрис.

5 августа Маск поддержал идею возвращения Трампа в соцсеть X.

12 августа Трамп впервые в 2024 году опубликовал пост в Х с предвыборным видео.

После приобретения Twitter Маск снял с Трампа перманентный бан в соцсети, который экс-президент США получил после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Блокировка перестала действовать осенью 2022 года, но с тех пор политик публиковал пост лишь однажды — свой тюремный снимок в августе 2023 года.

Ранее стало известно, что Илон Маск захотел занять должность в администрации США.

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