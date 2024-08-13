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Украина сочла неуместным реагировать на опасения Белоруссии по поводу украинских БПЛА

МИД Украины не захотел реагировать на опасения Белоруссии по украинским БПЛА

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Gleb Garanich/Reuters

Киев не видит целесообразности отвечать на опасения Минска по поводу недавнего пролета украинских беспилотников над территорией Белоруссии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

«Не видим особой целесообразности реагировать на них (на заявления Белоруссии об украинских беспилотниках над территорией государства. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Тихого, на Украине при этом «тщательно изучили» опасения Минска по поводу возможной эскалации ситуации ввиду пролета украинских дронов над Белоруссией.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной «неспокойной», и пообещал на месте разбираться с «этими проблемами».

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной.

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