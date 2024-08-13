Украина сочла неуместным реагировать на опасения Белоруссии по поводу украинских БПЛА

Киев не видит целесообразности отвечать на опасения Минска по поводу недавнего пролета украинских беспилотников над территорией Белоруссии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

«Не видим особой целесообразности реагировать на них (на заявления Белоруссии об украинских беспилотниках над территорией государства. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Тихого, на Украине при этом «тщательно изучили» опасения Минска по поводу возможной эскалации ситуации ввиду пролета украинских дронов над Белоруссией.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной «неспокойной», и пообещал на месте разбираться с «этими проблемами».

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной.