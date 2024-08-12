В Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной

На текущий момент на границе Белоруссии с Украиной не было никаких новых провокаций. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский в эфире YouTube-канала «Минск-Москва».

«Если мы сегодня говорим о сухопутном участке границы, наземной границе… Органы пограничной службы отмечают снижение количества провокаций со стороны военнослужащих сопредельной стороны, украинских военнослужащих», — сказал он.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

Как заявили в МИД, в связи с этим инцидентом во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Там украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной «неспокойной», и пообещал на месте разбираться с «этими проблемами».

Ранее стало известно, что в Белоруссии отправляют танкистов к границе с Украиной.