Медведев пообещал Украине наказание за атаку на Курскую область

Украина понесет наказание за атаку ВСУ на территорию Курской области, соответствующие оценки действиям украинской армии уже даны. Об этом в ходе совещания по вопросам оказания гуманитарной помощи Курской области заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит «Интерфакс».

«Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Все оценки даны президентом несколько дней назад и вчера.

Специально на этом останавливать не буду. Скажу лишь, что они понесут за то, что сделали заслуженное наказание», — подчеркнул он.

По словам Медведева, упомянутое наказание подразумевает различные последствия для руководства Украины.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее на Украине предрекли ослабление страны из-за атаки ВСУ на Курскую область.