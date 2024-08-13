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На Украине предрекли ослабление страны из-за атаки ВСУ на Курскую область

Бортник: атака ВСУ на Курскую область ослабит Киев перед выборами в США

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака ВСУ на территорию Курской области и в перспективе вытеснение украинской армии на исходные позиции приведет к ослаблению Украины в преддверии президентских выборов в США. Об этом в интервью YouTube-каналу «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Это будет означать, что мы потеряли значительные резервы, наиболее боеспособные и качественные, мы не достигли политического эффекта», — подчеркнул он.

По словам политолога, Украина сталкивается с риском «поставить на кон все» на фоне начавшейся атаки ВСУ на Курскую область. Он отметил, что в ноябре, к началу выборов президента в США, Киев может столкнуться с ослаблением украинской армии ввиду нападения на территорию Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее британский аналитик рассказал о тревоге ВСУ из-за одного решения России.

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