Аббас назвал неприемлемой политику Израиля по принудительному выселению палестинцев

Власти Палестины считают неприемлемой политику принудительного выселения палестинцев с их территорий, которую сейчас проводит Израиль. Об этом заявил палестинский президент Махмуд Аббас на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Речь идет о таких территориях, как сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Иерусалим.

Палестинский политик отметил, что стратегия переселения реализовывалась уже неоднократно в XX веке: например, в 1948 году или в 1967 году.

13 августа президент России Путин проводит переговоры с Аббасом в резиденции в подмосковном Ново-Огареве. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель России при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.

До приезда в Россию Аббас заявлял, что намерен встретиться с Путиным для того, чтобы координировать позиции и укрепить российско-палестинские отношения.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.