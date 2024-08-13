Еврокомиссия 13 августа перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из специального фонда Евросоюза в размере около €4,2 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия выплатила Украине порядка 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины», — говорится в обращении.

Таким образом, общая сумма, переданная Киеву в рамках фонда, достигла €12 млрд.

До этого французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз должен прекратить финансировать Украину. Причиной для такого заявления стал недавний скандал со взяткой заместителю украинского министра энергетики.

По данным СБУ, чиновник злоупотребил своими полномочиями и за эту сумму пообещал беспрепятственно передать в пользование руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна горнодобывающее оборудование, которое находилось в шахтах Покровского района Донецкой народной республики.

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