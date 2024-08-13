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Оппозиция призвала Санду объяснить, зачем Молдавии новые военные объекты

Влах: Санду должна объяснить, зачем в Молдавии строят 23 новых военных объекта

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Liesa Johannssen/Reuters

Экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что президент и верховный главнокомандующий Молдавии Майя Санду должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта. Ее слова передает РИА Новости.

По данным Влах, в Молдавии запланировано строительство 23 военных объектов на сумму более 375 миллионов леев (более $21 миллиона).

«Граждане имеют полное право знать такую информацию, и вы (Санду. — «Газета.Ru»), как президент и Верховный главнокомандующий, обязаны дать людям четкие разъяснения», — заявила она.

Влах уточнила, что, возможно, Санду не имеет права раскрывать всю информацию об этих объектах, но может рассказать хотя бы о цели их строительства.

До этого лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них. Если кто-то не согласен с подобными действиями, то, по словам Лунгу, они сталкиваются с давлением и репрессиями.

19 июля глава оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов, заявив, что власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром».

Ранее в Молдавии рассказали, как страна может стать колонией ЕС.

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