Илон Маск захотел занять должность в администрации США

Американский предприниматель Илон Маск высказал инициативу о своем возможном участии в администрации Дональда Трампа для контроля над госрасходами, если последний победит на выборах президента США. Свою кандидатуру Маск предложил во время интервью с Трампом. Трансляция их беседы велась в социальной сети Х.

«Думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом», — сказал он.

Бизнесмен выразил готовность участвовать в работе этой комиссии. Кандидат в президенты от республиканцев поддержал предложение Маска, отметив, что он был бы рад его участию в такой комиссии и подчеркнув, что у Маска есть отличные навыки сокращения расходов.

Также Трамп заявил, что страны Европейского союза плохо относятся к Соединенным Штатам Америки, которые защищают их, а также позволяют извлекать большую выгоду из обоюдных торговых отношений.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.