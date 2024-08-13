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В правящей партии Грузии назвали причину начала конфликта в августе 2008 года

Партия «Грузинская мечта»: Саакашвили развязал войну в 2008 году по указке извне

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (2004—2013 годы) развязал войну в августе 2008 года по указке извне. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

В заявлении говорится, что большая часть грузинского общества сомневается «в адекватности Саакашвили». Но в партии считают, что экс-президент в августе 2008 года пошел на «авантюрные действия» не из-за своей «психической неуравновешенности», а после указаний извне и «хорошо спланированного предательства».

8 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшее время против Саакашвили могут возбудить уголовное дело по статье об измене родине по ряду эпизодов, связанных с конфликтом с Россией в 2008 году.

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала — столицы Южной Осетии — со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Ранее в Грузии заявили о планах мирного возвращения в свой состав Абхазии и Южной Осетии.

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