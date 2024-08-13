Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме прокомментировали информацию о подготовке неотложной помощи Байдену

Жан-Пьер: Белый дом отрицает подготовку неотложной помощи Байдену в Лас-Вегасе

close
100%
Evan Vucci/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга опровергла информацию о том, что президенту США Джо Байдену 17 июля оказывали неотложную помощь в Лас-Вегасе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Байден отменил публичное выступление из-за положительного теста на COVID-19.

«Когда мы были в Лас-Вегасе, президент сдал положительный тест на COVID-19. Мы об этом проинформировали и вернулись обратно. Кроме этого, никакой чрезвычайной медицинской ситуации не было», — поделилась Жан-Пьер.

До этого бывший глава государства и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску заявил, что президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота.

Трамп назвал решение Байдена не участвовать в выборах «переворотом президента США». По мнению политика, действующего главу государства заставили принять такое решение.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами