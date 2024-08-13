В Белом доме прокомментировали информацию о подготовке неотложной помощи Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга опровергла информацию о том, что президенту США Джо Байдену 17 июля оказывали неотложную помощь в Лас-Вегасе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Байден отменил публичное выступление из-за положительного теста на COVID-19.

«Когда мы были в Лас-Вегасе, президент сдал положительный тест на COVID-19. Мы об этом проинформировали и вернулись обратно. Кроме этого, никакой чрезвычайной медицинской ситуации не было», — поделилась Жан-Пьер.

До этого бывший глава государства и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску заявил, что президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота.

Трамп назвал решение Байдена не участвовать в выборах «переворотом президента США». По мнению политика, действующего главу государства заставили принять такое решение.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.