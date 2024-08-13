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Британский аналитик оценил ситуацию для ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в ловушке на территории Курской области. Соответствующая видеозапись появилась в его блоге на YouTube.

По его словам, наступление ВСУ в российском регионе не только проваливается, но ситуация развивается для них в обратном направлении. Украинская армия попала в ловушку, которую сама себе устроила, считает эксперт.

ВС РФ перехватили инициативу и постепенно берут ситуацию в области под контроль. За последние сутки маятник качнулся в сторону России, уточнил аналитик.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром ВСУ пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

Ранее Кнайсль раскритиковала ФРГ за разрешение ВСУ использовать немецкую технику в РФ.

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