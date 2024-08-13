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Кнайсль раскритиковала ФРГ за разрешение ВСУ использовать немецкую технику в РФ

Кнайсль заявила, что немецкое правительство не понимает российское общество

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Vadim Ghirda/AP

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben заявила, что согласие Германии на использование немецкой военной техники в Курской области говорит о полном непонимании российского общества.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — сказала она.

Она напомнила о роли, которую Вторая мировая война занимает в жизни россиян.

По словам главы комитета бундестага по обороне Маркуса Фабера, проблем с тем, что ВСУ могут использовать переданное Германией Украине вооружение, нет.

Сара Вагенкнехт, глава оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт», заявляла, что правительству Германии следует повлиять на применение немецких вооружений Украиной при продвижении на российскую территорию.

Ранее немецкий генерал рассказал, почему ВСУ атаковали Курскую область.

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