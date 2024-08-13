Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben заявила, что согласие Германии на использование немецкой военной техники в Курской области говорит о полном непонимании российского общества.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — сказала она.

Она напомнила о роли, которую Вторая мировая война занимает в жизни россиян.

По словам главы комитета бундестага по обороне Маркуса Фабера, проблем с тем, что ВСУ могут использовать переданное Германией Украине вооружение, нет.

Сара Вагенкнехт, глава оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт», заявляла, что правительству Германии следует повлиять на применение немецких вооружений Украиной при продвижении на российскую территорию.

Ранее немецкий генерал рассказал, почему ВСУ атаковали Курскую область.