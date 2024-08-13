Трамп рассказал, что поддерживал с президентом России очень хорошие отношения

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом кандидат в президенты от Республиканской партии США сообщил в социальной сети X в интервью американскому предпринимателю, владельцу соцсети Илону Маску.

Трамп отметил, что он знал Путина очень хорошо и его отношения с российским лидером были хорошими. Экс-президент подчеркнул, что отлично ладил с Путным, и тот уважал его.

Трамп также заявил о своих хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он назвал нынешних глав России, Китая и КНДР лучшими в своем деле.

Кроме того, Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Барака Обаму в том, что они добились совпадения интересов Москвы и Пекина.

До этого Трамп заявил, что надеется снова поладить с Путиным в случае своей победы на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа.