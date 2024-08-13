В России планируют наказывать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом

МВД разработало новый законопроект, предусматривающий введение штрафов и дисквалификации для представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом, принятых федеральной межведомственной комиссией. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается добавить статью 19.5.3, которая будет устанавливать ответственность за неисполнение решений межведомственной комиссии.

Должностным лицам может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного до трех лет. Эти меры направлены на усиление контроля за выполнением решений комиссии.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму была создана указом президента в 2011 году для координации работы федеральных и региональных органов власти в этой сфере. Председателем комиссии является министр внутренних дел, а его заместителем — директор ФСБ. Дисквалификация включает лишение права занимать должности на государственной или муниципальной службе на срок от шести месяцев до трех лет.

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