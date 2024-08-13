Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют наказывать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом

В КоАПе появится наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом

close
100%
Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

МВД разработало новый законопроект, предусматривающий введение штрафов и дисквалификации для представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом, принятых федеральной межведомственной комиссией. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается добавить статью 19.5.3, которая будет устанавливать ответственность за неисполнение решений межведомственной комиссии.

Должностным лицам может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного до трех лет. Эти меры направлены на усиление контроля за выполнением решений комиссии.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму была создана указом президента в 2011 году для координации работы федеральных и региональных органов власти в этой сфере. Председателем комиссии является министр внутренних дел, а его заместителем — директор ФСБ. Дисквалификация включает лишение права занимать должности на государственной или муниципальной службе на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, как в стране прививают русофобию детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами