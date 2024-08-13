Экс-посол США в РФ заявил, что Трамп не намерен проигрывать конфликт на Украине

Дональд Трамп, в случае избрания главой США, не намерен проигрывать конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший американский посол в Москве Джон Салливан.

Дипломат подчеркнул, что Трамп не любит проигрывать и поэтому не захочет, чтобы его воспринимали как человека, потерявшего Украину.

Салливан отметил, что в случае победы Трампа администрация США будет нацелена на прекращение военных действий без признания потери Украиной ее бывших территорий. Кроме того, Трамп продолжит поставлять Киеву американское оружие.

До этого экс-посол Салливан заявил, что Украина останется приоритетом для США независимо от исхода предстоящих президентских выборов в стране.

6 августа экс-сотрудник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа появится реальный шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что в партии Трампа обеспокоились его взглядами на внешнюю политику.