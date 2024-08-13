В США заявили, что Киев перешел «красную линию» в Курской области

Украина перешла «красную линию» при нападении на территорию Курской области. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший посол США в России Джон Салливан.

«Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — заявил он в ответ на вопрос, перешли ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) черту в своих действиях.

Экс-посол также добавил, что ждет от президента России Владимира Путина «настолько решительной реакции, насколько это возможно», с целью вытеснить ВСУ с территории РФ.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром ВСУ пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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