Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об активности Ирана по нанесению удара по Израилю

Axios: Иран проявляет активность, похожую на нанесение удара по Израилю

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Иран демонстрирует активность, напоминающую действия, предшествовавшие атаке на Израиль в апреле этого года. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на американские и израильские источники.

По информации источников, предполагается, что атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана могут быть более масштабными, чем в апреле, и будут включать запуск ракет и беспилотников по военным объектам в центральной части Израиля, в том числе вблизи жилых районов.

При этом один из источников отметил, что у иранского руководства пока нет единого мнения относительно ответа на уничтожение Израилем лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Существует вероятность, что Тегеран может изменить свое решение и отказаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Также газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за слухов о возможном ударе со стороны Ирана. Также ожидаются атаки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами