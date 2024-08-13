В США заявили об активности Ирана по нанесению удара по Израилю

Иран демонстрирует активность, напоминающую действия, предшествовавшие атаке на Израиль в апреле этого года. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на американские и израильские источники.

По информации источников, предполагается, что атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана могут быть более масштабными, чем в апреле, и будут включать запуск ракет и беспилотников по военным объектам в центральной части Израиля, в том числе вблизи жилых районов.

При этом один из источников отметил, что у иранского руководства пока нет единого мнения относительно ответа на уничтожение Израилем лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Существует вероятность, что Тегеран может изменить свое решение и отказаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Также газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за слухов о возможном ударе со стороны Ирана. Также ожидаются атаки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.