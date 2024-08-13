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Названа страна — лидер по взносам в бюджет Евросоюза

Германия стала крупнейшим чистым донором Евросоюза в 2023 году

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Global Look Press

Германия направила в бюджет Европейского союза (ЕС) в 2023 году на €19,7 млрд больше, чем получила из него, и в очередной раз оказалась крупнейшим донором общего бюджета сообщества. Это следует из оценки Института германской экономики (IW).

Вторым крупнейшим донором является Франция, выплатившая в прошлом году почти на €9 млрд больше, чем зафиксировала по доходам. Италия занимает третье место с чистым вкладом €4,5 млрд.

Крупнейшим чистым получателем в 2023 году, как и в предыдущем году, стала Польша с €8,2 млрд.

В мае сообщалось, что взносы 11 государств Евросоюза обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года, наибольшие отчисления направили Германия, Франция и Италия.

По данным на 2024 год в бюджет ЕС было перечислено €143 млрд, 137 из которых — прямые взносы стран-участниц. Среди них самыми «щедрыми донорами» оказались Германия (€30,3 млрд), Франция (€23,5 млрд) и Италия (€17,3 млрд).

С начала века бюджет ЕС получил €3,13 триллиона, а основную роль в его наполнении сыграли те же самые страны. Так, Германия с 2000 года перечислила суммарно €569,1 млрд, Франция — €471,2 млрд, а Италия — €351,8 млрд.

Ранее в Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян.

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