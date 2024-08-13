Лондон запретил Киеву использовать ракеты Storm Shadow для атаки на Курскую область

Лондон не разрешил Киеву использовать при нападении на Курскую область британские авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом, ссылаясь на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании, сообщает газета Telegraph.

По словам собеседника издания, позиция Великобритании не изменилась. Лондон в соответствии с международным гуманитарным правом поставляет Киеву военную помощь для защиты «от незаконных атак России». При этом правительство ясно дает понять, что предоставленное Великобританией оружие предназначено только для обороны Украины.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

16 июля Зеленский заявил, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России.

Ранее в Белом доме высказались о возможной отмене запрета для ВСУ на удары по России.