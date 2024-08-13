В Белом доме ответили на вопрос о тайном предложении для Мадуро

Администрация президента США Джо Байдена не направляла каких-либо предложений венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС. Так она прокомментировала информацию СМИ о том, что Вашингтон пообещал президенту Венесуэлы амнистию от обвинений в причастности к наркотерроризму в Штатах, если он признает поражение на выборах.

«После выборов 28 июля мы не делали никаких конкретных предложений об амнистии Мадуро или другим лицам», — пояснила Жан-Пьер.

При этом пресс-секретарь Белого дома ушла от ответа на вопрос, было ли направлено президенту Венесуэлы подобное предложение до голосования. Мадуро переизбрали президентом в конце июля, оппозиция исход выборов не признала, как и ряд мировых государств, в том числе США.

Ранее в США решили надавить на Мадуро для «возвращения» Венесуэлы на путь демократии.