В Евросоюзе призвали Россию вернуть ЗАЭС Украине

В Европейском союзе (ЕС) заявили, что осведомлены о возгорании на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также призвали соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель ЕС.

«Евросоюз осведомлен о взрывах и пожаре на контролируемой Россией ЗАЭС в минувшие выходные. Базовые принципы должны соблюдаться, и инспекторы МАГАТЭ должны иметь полный доступ на все участки объекта», — заявил он.

Представитель ЕС также призвал Москву «безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над объектом ее законному владельцу — Украине».

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

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