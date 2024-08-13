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США назвали главным спонсором терроризма в мире

Иран в ООН обвинил США вподдержке террористов по всему миру

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Антон Денисов/РИА Новости

Власти США выступают ключевым спонсором террористов на Ближнем Востоке и в других регионах мира, считают в постпредстве Ирана при ООН, передает ТАСС. В иранской миссии отметили, что Вашингтон пытается обвинить в подобном Тегеран, хотя сам продолжает оказывать военную поддержку Израилю.

«США, а не Иран являются главным поборником и пропагандистом терроризма как в регионе, так и во всем мире. Иронично и постыдно, что США обвиняют Иран в то время как, будучи верными союзниками Израиля, продолжают защищать акты геноцида [со стороны израильских властей] и предоставляют Израилю бесконечные запасы оружия для террора и совершения бойни в отношении невинного народа Палестины», — добавили в иранском постпредстве.

Иранская миссия отдельно указала на атаки Израиля по гражданским в секторе Газа и помощь США таким террористическим формированиям как «Джабхат ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе группировки запрещены в РФ). В постпредстве Ирана при ООН подчеркнули, что в таких условиях Вашингтон просто не может высказывать подозрения о других странах.

Ранее Иран предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе.

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