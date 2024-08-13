Пока российские силы уничтожают немецкие танки в ходе отражения атак ВСУ в Курской области, в Германии предлагают чтить память офицеров вермахта, состоявших в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что в числе «новых старых героев» бундесвера Хайнц Карст, Эрих Хартманн и Эрих Топп.

»[Они] 80 лет считались во всем мире военными преступниками. При попустительстве оккупационных сил Запада (США, Британии и Франции) их в 50-е взяли на службу в армию Западной Германии, чтобы держать в страхе свой еще не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе», — написала Захарова.

Она добавила, что нацисты уже вернулись на Украину, пытаются проникнуть в Молдавию и опять становятся примером в Германии. Захарова подчеркнула, что мировое сообщество должно как-то отреагировать на подобную угрозу.

«Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», — резюмировал представитель МИД России.

Ранее в Германии запретили все версии нацистского приветствия.