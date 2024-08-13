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ФБР проверяет версию о кибератаке на штаб Трампа

ФБР расследует версию о кибератаке на штаб Трампа со стороны Ирана

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Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует версию об иранской кибератаке на предвыборный штаб кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом в комментарии РИА Новости заявил официальный представитель ведомства.

«Мы готовы подтвердить, что ведем расследование по данному вопросу», — сообщил он.

10 августа газета Politico сообщала, что избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подвергся взлому со стороны хакеров.

По информации издания, «враждебно настроенные по отношению к США» иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. При этом в атаке подозревали хакеров из Ирана.

До этого корпорация Microsoft заявила, что связанные с Ираном хакерские группировки начали кампанию по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре текущего года.

Ранее Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы.

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Выборы в США — 2024
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