Великобритания обратилась к Ирану с предупреждением

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке в случае удара Тегерана по Израилю, сообщается на сайте кабмина королевства. В канцелярии руководителя британского правительства отметили, что стороны провели телефонный разговор.

«Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе, и призвал все стороны снизить напряженность и избегать дальнейшей региональной конфронтации. Премьер-министр сказал, что есть серьезный риск просчета и что пришло время для спокойного и тщательного анализа [ситуации]. Он призвал Иран воздержаться от нападения на Израиль, добавив, что война не в чьих-либо интересах», — говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии Стармера, в ходе диалога с президентом Ирана он подтвердил приверженность Лондона к скорейшей остановке боевых действий в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против ХАМАС. В ведомстве подчеркнули, что британский премьер выступил за достижение результата по прекращению огня и освобождению пленных с помощью переговоров.

«Лидеры согласились, что конструктивный диалог между Великобританией и Ираном отвечает интересам обеих стран. Премьер-министр добавил, что это может быть достигнуто только в том случае, если Иран прекратит свои дестабилизирующие действия, включая угрозы в отношении отдельных лиц в Великобритании, и не будет помогать России в конфликте на Украине», — резюмировали в канцелярии премьера Великобритании.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее в США назвали примерные сроки атаки Ирана по Израилю.